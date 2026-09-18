Dolcissima Pietra, SportUp a Savona, musica classica e mostre: ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Savonese. Questo weekend torna uno degli eventi più attesi della riviera di Ponente, ovvero Dolcissima Pietra dedicato all’esposizione di dolci, vini, laboratori ed eccellenze enogastronomiche, affiancato dal suo contenitore culturale Bellissima. A Savona invece il centro si trasforma per due giorni in un’arena sportiva a cielo aperto con il ritorno di SportUp, manifestazione dedicata alle realtà sportive cittadine con dimostrazioni e prove gratuite. Non solo buon cibo e sport, nel weekend sarà protagonista anche la musica con diversi concerti tra cui il Voxonus Festival a Vado, il Festival Musicale Internazionale di Savona e l’orchestra del Carlo Felice che arriva a Laigueglia. Non mancheranno infine mostre d’arte ed altri eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

TORNA DOLCISSIMA PIETRA

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