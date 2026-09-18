Dopo i sei mesi allo Spezia e il grande inizio a Cagliari Alessandro Romano viene convocato dall’Italia

Tra i 34 convocati del nuovo CT della Nazionale italiana Roberto Mancini c’è anche Alessandro Romano. L’ex centrocampista dello Spezia, che era arrivato nel Golfo dei Poeti lo scorso gennaio, è stato uno degli artefici del grande inizio stagione del Cagliari, che dopo i sei mesi spezzini lo ha acquisito a titolo definitivo dalla Roma, facendone un perno del suo nuovo progetto e attirando l’interesse anche degli Azzurri. Romano, di famiglia italiana ma nato in Svizzera, negli scorsi giorni aveva deciso di difendere i colori italiani, rinunciando alla probabile chiamata della nazionale elvetica. Classe 2006, ha giocato 19 partite nella seconda parte della scorsa stagione allo Spezia, risultando tra i meno negativi della squadra nonostante la retrocessione. Farà parte del nuovo ciclo di Mancini, guidato dall’altro ex spezzino Pio Esposito, la vera e propria punta di diamante degli Azzurri che cercano una risalita dopo l’ennesima mancata qualificazione al Mondiale.

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