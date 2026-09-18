Due opzioni per Bab el-Mandeb: “Richiamare unità già presenti in zona o passare dal parlamento”

“Il ministro (della Difesa, ndr) ha chiesto di verificare se l’attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle forze armate italiane già presenti nell’area e attualmente impiegate in altre operazioni, oppure se si renda necessaria una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento, anche in virtù delle decisioni già adottate da alcuni Paesi alleati e partner”. In una nota la Marina Militare fornisce nella serata di giovedì 17 settembre ulteriori dettagli dopo l’annuncio fatto da Guido Crosetto alla Spezia, durante il Forum Risorsa Mare organizzato da The European House – Ambrosetti, che l’Italia è pronta a utilizzare unità militari per permettere il passaggio delle navi mercantili degli armatori nazionali attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb minacciato dall’avanzata degli Houthi nella Penisola Arabica.

“Il ministro della difesa ha dato indicazioni al Capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, al Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, e al comandante del Covi, generale di corpo d’armata Giovanni Maria Iannucci, affinché in pieno coordinamento, effettuino un’attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso e predispongano un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo. L’obiettivo è assicurare la protezione del naviglio di interesse nazionale e contribuire alla tutela della libertà di navigazione, nel pieno rispetto del quadro normativo, del mandato parlamentare, degli impegni internazionali assunti e delle regole di ingaggio vigenti”, specifica la Marina Militare.

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