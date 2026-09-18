Impianti eolici, associazioni e i comitati scrivono a Bucci: “Tutelare paesaggio, biodiversità ed economia locale”

Valbormida. Un ampio ed eterogeneo coordinamento di comitati territoriali, associazioni ambientaliste e di tutela del territorio della provincia di Savona e dell’Alta Langa ha inviato una lettera aperta ufficiale al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, e per conoscenza a tutti i sindaci dei Comuni della provincia di Savona, contro “la speculazione energetica nei comuni del savonese e per la salvaguardia di paesaggio, biodiversità ed economia locale”.

Al centro della mobilitazione vi è il disegno di legge numero 88, relativo all’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021). I firmatari del documento manifestano “profonda preoccupazione per il moltiplicarsi di progetti per la realizzazione di mega-aerogeneratori industriali sui crinali e nelle vallate della provincia di Savona (tra cui i progetti eolici Bric dei Mori, Bric dell’Eremita, Sassello Forte Lodrino, Bric Surite, e vari interventi sul territorio di Pontinvrea e dintorni)”.

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