Le gare in moto sulle strade di Oregina, sale la protesta dei residenti: “Sfide notte e giorno tra le vie del quartiere”

Genova. Sfrecciano a velocità elevata lungo i rettilinei, impennano sui marciapiedi e trasformano le strade cittadine in una pista da corsa improvvisata. Succede a Oregina, dove da diverse settimane gli abitanti denunciano una situazione di crescente degrado e pericolo legata alle manovre pericolose di alcuni giovanissimi a bordo di scooter e motocicli.

A testimoniare quanto accade sono i video girati dagli stessi residenti dalle finestre delle proprie abitazioni. Le immagini mostrano chiaramente ragazzi che percorrano le vie del quartiere a tutta velocità, eseguendo inversioni e passaggi rischiosi sui marciapiedi, a pochi passi dai portoni di casa e dai cassonetti dell’immondizia. I luoghi maggiormente interessati da questi episodi si concentrano tra via Maculano, via Paolo della Cella e via Carbone, snodi viari che dopo il tramonto diventano il teatro privilegiato di queste “sfide” su due ruote.

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