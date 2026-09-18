Lega Navale Italiana, natanti a -35,7% in dieci anni: “Pesano costi, stazionamento e ormeggio”

Liguria. “L’Italia è leader mondiale nella produzione di superyacht, ma a questa eccellenza industriale non corrisponde ancora una dimensione popolare della nautica da diporto. Tra il 2015 e il 2024 le unità da diporto immatricolate sono diminuite del 22% e il calo più forte riguarda i natanti, con un -35,7%. È un segnale che non possiamo ignorare, perché la piccola nautica rappresenta la principale porta d’ingresso al mare per famiglie, giovani, persone con fragilità e nuovi praticanti”.

Lo ha detto Marco Predieri, direttore generale della Lega Navale Italiana, intervenendo al forum ‘Risorsa Mare’, in corso alla Spezia, organizzato da Teha Group The European House – Ambrosetti in collaborazione con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.

» leggi tutto su www.ivg.it