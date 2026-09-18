Lieve scossa di terremoto a Fosdinovo, avvertita anche in altre zone della Val di Magra

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questo pomeriggio da INGV. L’evento è avvenuto alle 18.02 a tre chilometri da Fosdinovo, epicentro anche di altri episodi analoghi nelle scorse settimane, ed è stato avvertito anche in altre zone della Val di Magra e della provincia. La scossa è stata localizzata ad undici chilometri di profondità.

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