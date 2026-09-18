Marina Militare, la fregata Bergamini accompagna il Jolly Oro nello Stretto di Bab el-Mandeb

“Nelle ultime ore, la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell’operazione europea ASPIDES, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro, della compagnia di navigazione Ignazio Messina & C., durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. Un segnale concreto, arrivato con ottimo tempismo, dell’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell’area. L’attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell’operazione ASPIDES e rappresenta un contributo concreto alla libertà di navigazione e alla sicurezza del traffico mercantile in uno dei passaggi strategici per i collegamenti marittimi mondiali”. Lo comunica la Marina Militare in una nota. “In uno scenario caratterizzato da persistenti rischi per la navigazione commerciale, garantire la sicurezza del passaggio attraverso gli stretti significa proteggere la continuità delle rotte e dei traffici dai quali dipendono l’economia e la sicurezza del nostro Paese. La Marina Militare partecipa all’operazione ASPIDES sin dal suo avvio, assicurando una presenza continuativa nell’area e contribuendo alla protezione del naviglio mercantile e alla salvaguardia della libertà di navigazione”.

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