Medico di famiglia, dal primo ottobre arriva il dottor Casella a Sesta Godano

Dal 1° ottobre il dottor Lorenzo Casella prenderà servizio a Sesta Godano, andando a coprire la zona carente rimasta vacante dopo il pensionamento del dottor Peluso. Nella stessa data cesserà l’attività della dottoressa Florian, che negli anni, pur avendo l’incarico a Borghetto di Vara, ha garantito la propria disponibilità anche ai cittadini di Sesta Godano. Gli assistiti della dottoressa Florian e i cittadini rimasti senza medico potranno scegliere il dottor Casella presso la Farmacia del dottor Paganini, i CUP di Brugnato e della provincia, attraverso il portale regionale PUA o in qualsiasi altra farmacia della provincia. L’amministrazione comunale ringrazia il direttore di Area 5 La Spezia, Alessandro Sarteschi, per aver seguito le procedure e la dottoressa Florian per il servizio svolto negli anni. Al nuovo medico viene rivolto l’augurio di buon lavoro, assicurando la collaborazione del Comune.

The post “Auto e Moto Storiche – Cugini 127”: domenica a Castelnuovo il quarto raduno per gli appassionati di motori appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com