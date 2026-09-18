Parco delle Pianazze, il gestore replica al Comune: “Non siamo debitori, siamo creditori: abbiamo accolto per due anni gli studenti della Fontana”

Il gestore del Parco delle Pianazze prende atto della decisione del Comune della Spezia di chiedere la restituzione dell’area in concessione e annuncia che il bene sarà riconsegnato, ma contesta la ricostruzione relativa ai rapporti economici con l’amministrazione. La replica arriva dopo l’ordinanza con cui Palazzo Civico ha imposto all’Asd Academy Fantasy di restituire il compendio comunale entro sette giorni dalla notifica, contestando tra le altre cose il mancato pagamento di quasi 13mila euro di canoni.

“Il gestore prende atto della volontà comunale e quindi l’area verrà rilasciata come richiesto”, precisa in una nota il gestore, aggiungendo però “la precisazione doverosa che l’Asd Academy Fantasy non è debitrice del Comune bensì è creditrice al netto delle richieste comunali per aver ospitato di concerto con il Comune da settembre 2024 a giugno 2026 gli alunni della scuola media Fontana trasferiti a Melara a ragione dei lavori effettuati a favore della scuola media del Canaletto e relativo accordo tra le parti per la compensazione delle spese sostenute”.

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