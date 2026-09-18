Policlinico San Martino, taglio del nastro per il nuovo centro trapianti

Genova. Dopo 10 mesi di lavori, questa mattina è stato inaugurato il nuovo Centro Trapianti al secondo piano del padiglione 6 del Policlinico San Martino donato interamente da Ail Genova, Savona e Imperia, Associazione Italiana contro le Leucemie, da 50 anni attiva sul territorio ligure. Si tratta di un investimento di oltre 2,5 milioni di euro raccolti grazie alla generosità dei genovesi e realizzato anche con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Il nuovo Centro Trapianti sarà operativo nei prossimi mesi a seguito del rilascio delle certificazioni necessarie. Per la prima volta nella storia del Policlinico, un’associazione di volontariato non si è limitata a finanziare gli allestimenti di un reparto o l’acquisto di un macchinario, ma ha interamente donato l’opera finita comprensiva della progettazione preliminare ed esecutiva. La modalità di realizzazione del nuovo Centro è frutto di scelte tecniche di un consigliere di AIL Genova che opera in ambito di Reparti Critici Ospedalieri; la parte architettonica, in particolare lo studio illuminotecnico degli ambienti, è stata, invece, eseguita dallo studio Atelier(s) Alfonso Femia AF517.

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