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Policlinico San Martino, taglio del nastro per il nuovo centro trapianti

Policlinico San Martino, taglio del nastro per il nuovo centro trapianti

san martino

Genova. Dopo 10 mesi di lavori, questa mattina è stato inaugurato il nuovo Centro Trapianti al secondo piano del padiglione 6 del Policlinico San Martino donato interamente da Ail Genova, Savona e Imperia, Associazione Italiana contro le Leucemie, da 50 anni attiva sul territorio ligure. Si tratta di un investimento di oltre 2,5 milioni di euro raccolti grazie alla generosità dei genovesi e realizzato anche con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Il nuovo Centro Trapianti sarà operativo nei prossimi mesi a seguito del rilascio delle certificazioni necessarie. Per la prima volta nella storia del Policlinico, un’associazione di volontariato non si è limitata a finanziare gli allestimenti di un reparto o l’acquisto di un macchinario, ma ha interamente donato l’opera finita comprensiva della progettazione preliminare ed esecutiva. La modalità di realizzazione del nuovo Centro è frutto di scelte tecniche di un consigliere di AIL Genova che opera in ambito di Reparti Critici Ospedalieri; la parte architettonica, in particolare lo studio illuminotecnico degli ambienti, è stata, invece, eseguita dallo studio Atelier(s) Alfonso Femia AF517.

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