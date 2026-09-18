Riforma dei porti al microscopio a Risorsa Mare: status quo, coordinamento, clima e dragaggi

“Voler fare la riforma dei porti è un atto di coraggio. È la più difficile: ci sono interessi contrapposti, una gran varietà di situazioni ed è sempre difficile andare a toccare lo status quo. Infatti sono stati depositati 600 emendamenti, come accade solo per la legge di bilancio”.

Luigi Merlo, direttore generale di CTL Maritime Italia, Gruppo Msc, ha esordito così nel corso della tavola rotonda “Porti d’Italia Spa”, momento di lavoro conclusivo del forum Risorsa Mare, che per due giorni ha richiamato alla Spezia ministri e personaggi di primo piano della comunità portuale italiana. Il dibattito si è svolto questo pomeriggio nell’auditorium Giorgio S. Bucchioni dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, a meno di una settimana dai panel tecnici che si sono svolti in Passeggiata Morin durante la Festa dei patrioti organizzata da Fratelli d’Italia.

Merlo ha poi analizzato i due pilastri del testo della riforma. “Il coordinamento lo vogliono tutti: è maturata una nuova coscienza. Sulle infrastrutture, invece, le Adsp hanno difficoltà a essere stazioni appaltanti di grandi opere. Il mare è sempre più caldo e sono preoccupato dai fenomeni meteo estremi che potranno arrivare. Ci vuole capacità di proteggere le nostre coste. Se questi sono gli obiettivi primari della riforma, è un fatto molto importante”.

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