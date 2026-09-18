Scambia foto intime con una 16enne e minaccia di diffonderle, 20enne genovese accusato anche di violenza sessuale

Genova. Conosce su Snapchat una ragazzina più giovane di lui. E’ il 2024 e lei non ha nemmeno 16 anni, lui 20. I due giovani cominciano a scambiarsi foto e video erotici. Lui è di Genova, lei della provincia di Udine. Lui a un certo punto però vuole di più: vuole video più espliciti e soprattutto vuole incontrarla.

E la minaccia: “Se non mi mandi altri video e se non ci incontriamo, quelli che mi hai mandato li vedrà tutta Udine”. Le spaventata spegne il telefono, ne parla con la zia e vanno a denunciare tutto alla polizia postale. Il giovane viene individuato, ma non viene chiesta una misura cautelare. La procura di Udine però lo accusa, oltre che di revenge porn anche di violenza sessuale consumata su una minore, perché per l’accusa avrebbe costretto la minorenne a subire atti sessuali attraverso quei video scambiati dietro minaccia.

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