Si è chiusa la vendemmia dell’Agrario di Sarzana

La natura non guarda il calendario scolastico. E così, mentre le aule aspettavano ancora il ritorno degli studenti dalle vacanze estive, avvenuto il 14 settembre, all’Agrario del Parentucelli-Arzelà di Sarzana ragazzi e docenti avevano già affrontato e concluso la vendemmia 2026. Un appuntamento giunto al quinto anno e diventato parte importante del progetto didattico dell’indirizzo Agrario dell’istituto diretto da Generoso Cardinale. Temperature elevate e scarse precipitazioni hanno accelerato la maturazione, anticipando la vendemmia di circa quindici giorni rispetto alla tradizionale metà di settembre. Le uve hanno comunque raggiunto un’ottima qualità fitosanitaria e le poche piogge hanno ridotto la necessità di trattamenti.

Il cuore dell’attività è stato ancora una volta il vigneto di circa duemila metri quadrati, con uve a bacca bianca e nera, concesso alla scuola in comodato dalla famiglia Pasquinelli. A questo si è aggiunto il giovane vigneto dietro la Sabadini, affidato dalla famiglia Ricci e ancora nelle prime fasi produttive. La raccolta complessiva si è attestata quest’anno intorno ai 18 quintali. Protagonisti sono stati soprattutto gli studenti, molti dei quali hanno rinunciato a qualche giorno di vacanza per lavorare insieme ai docenti. Il vigneto si è trasformato così in un’aula all’aperto dove teoria e pratica si sono incontrate. Sara Rossi, studentessa della 5F, ha sottolineato proprio la possibilità di osservare da vicino la vite, conoscere le diverse fasi della lavorazione e partecipare direttamente alla produzione del vino. Per altri ragazzi si è trattato invece della prima vendemmia e di un’occasione per scoprire concretamente le opportunità professionali del settore agrario.

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