Spaccio all’Umbertino, beccato a vendere droga e arrestato in flagrante

Lo hanno beccato a vendere della droga per strada nella zona compresa tra Corso Cavour, via Milano e via Venezia, una delle principali aree della città interessate da fenomeni di degrado e spaccio. Gli agenti della Polizia Locale in abiti borghesi hanno pattugliato il quartiere Umbertino e hanno potuto osservare i suoi movimenti documentando la cessione di una dose di sostanza stupefacente a un acquirente. A quel punto sono spuntati fuori, hanno fermato l’acquirente per chiedergli conto: l’uomo non ha potuto fare altro che consegnare spontaneamente la sostanza appena acquistata, risultata poi essere hashish all’esame del narcotest. L’episodio risale al pomeriggio di ieri e alla fine il pusher, un cittadino egiziano classe 1996 senza fissa dimora in Italia e già noto per varie violazioni tra le quali la clandestinità sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza. dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale. L’attività ha infatti consentito di rinvenire, occultati negli indumenti intimi ulteriori 13,5 grammi di droga, oltre a 190 euro in contanti, somma ritenuta allo stato degli accertamenti presumibile provento dell’attività di spaccio. La sostanza così come il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Informata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata odierna. “Esprimo soddisfazione per l’operazione condotta e ringrazio gli agenti per la professionalità e l’attenzione con cui presidiano il territorio. L’attività di controllo proseguirà con continuità”, ha detto il sindaco in riferimento all’attività della Polizia Locale che in questo ultimo periodo ha intensificato i servizi sia in uniforme sia in abiti civili e con l’impiego dell’unità cinofila antidroga.

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