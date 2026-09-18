Spezia, date e orari dalla nona giornata alla prima di ritorno: la festa per i 120 anni in serale. Subito in campo il 2 gennaio

Sono state comunicate poco fa le date e gli orari delle partite dello Spezia a partire dalla nona giornata, quella in cui si celebreranno i 120 anni del club nella partita con il Gubbio, sabato 10 ottobre alle ore 20.30. Poi una sfilza di partite alle ore 14.30, partendo da domenica 18 ottobre contro il Ravenna fino alla quindicesima del girone di andata, contro la Torres a Sassari. Tornano i match anche all’ora di pranzo, alla sedicesima contro il Pineto, mentre si giocherà alle 17.30 sia con il Forlì che con il Guidonia. Infine, comunicato anche l’orario della prima giornata di ritorno, in cui lo Spezia scenderà in campo al Picco il 2 gennaio alle 14.30. Iniziando da casa il 2027.

9a giornata: Spezia-Gubbio

Sabato 10 ottobre ore 20.30

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