Tenta di forzare la porta di casa della compagna, arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia

Intorno alle 13 di oggi una donna ha contattato la centrale operativa della Polizia di Stato dichiarando di aver subito poco prima un tentativo di rapina da parte del compagno, in viale San Bartolomeo.

Le volanti sono intervenute immediatamente sul posto, ma nel frattempo l’uomo si era già allontanato. Mentre gli agenti si trovavano nell’abitazione della donna, l’uomo, in evidente stato di alterazione, è tornato e ha tentato di forzare la porta di casa per entrare. Gli agenti lo hanno quindi fermato.

L’uomo, che risulta avere numerosi precedenti per lesioni, maltrattamenti in famiglia, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti, è stato condotto in Questura e arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L’udienza di convalida dell’arresto è prevista per lunedì.

The post Si è chiusa la vendemmia dell’Agrario di Sarzana appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com