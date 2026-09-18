Vado, puoi salvarti in Serie C ma servirono calma e sangue freddo

Le prime cinque partite hanno raccontato che il Vado può lottare per salvarsi in Serie C. Una mission difficile ma non impossible. A patto che si impari a perdere.

La gestione delle sconfitte sarà cruciale per mantenere la barra dritta. Il club deve mettere in conto che arriveranno parecchie battute d’arresto, ma non è possibile ogni volta aprire dei “casi” o cambiare tecnico ogni quattro partite. Il rischio è di perdere, rispetto alle altre squadre, quei vantaggi derivanti dal lavoro sul lungo termine. L’importante è rimanere nella linea di galleggiamento, provare a evitare ma mettere già in conto un eventuale playout. Per arrivarci vivendolo non come una sconfitta ma come un’opportunità.

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