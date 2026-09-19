A Luni un monumento per le vittime del Moby Prince, familiari: “Assenza di verità e giustizia è una ferita che si rinnova ogni giorno”

Un luogo nel quale fermarsi, ricordare le 140 vittime e riflettere su una tragedia che, a distanza di trentacinque anni, attende ancora una verità piena. È il significato del monumento dedicato alle vittime del Moby Prince, inaugurato questa mattina in via Casone Chioccia d’Oro a Luni – nel parco Portus Lunae grazie a Concessioni del Tirreno – e presentato in sala consiliare alla presenza dei familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e autorità, dal sindaco Silvestri e la giunta di Luni, alla senatrice Pucciarelli, la deputata Frijia e la consigliera regionale Baruzzo. L’opera, realizzata dall’artista Berzsenyi Balàzs, restituisce al territorio un punto fisico di memoria per quanto avvenuto la sera del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, quando il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Tra le vittime vi furono anche Marco Andreazzoli, originario di Ortonovo, Cesare Romboni e Lido Giampedroni di Carrara e Vanja Rota di Fosdinovo.















“I momenti come questo sono sempre importanti perché servono a non far dimenticare quella che è la più grande strage della marina mercantile italiana” ha spiegato a CdS Sergio Romboni in rappresentanza delle associazioni dei familiari. “Questo sarà uno dei punti dove la gente potrà fermarsi cinque minuti a pensare a quello che è successo, a quello che non dovrebbe più succedere e, soprattutto, a una vicenda che dovrebbe avere giustizia”. Una battaglia portata avanti per trentacinque anni, ha ricordato Romboni “nel rispetto delle regole, delle leggi e delle istituzioni”. Ma dopo un’attesa così lunga il tono diventa inevitabilmente più netto: “Abbiamo infinito rispetto per le istituzioni e lo abbiamo sempre dimostrato, però ora siamo arrivati a un punto in cui lo pretendiamo, perché dopo tutto questo tempo mi sembra il minimo che ci debbano dire che cosa è successo”.















Sul piano giudiziario la vicenda si concluse nel 1998 con l’assoluzione dei cinque imputati, mentre i familiari hanno continuato a chiedere che venissero chiarite le responsabilità e le circostanze dei soccorsi. Un passaggio decisivo è arrivato con la prima commissione parlamentare d’inchiesta, istituita nel 2015, che secondo Romboni “ha ribaltato tutto quello che era stato scritto fino ad allora” mettendo in discussione anche la ricostruzione secondo cui tutte le vittime sarebbero morte nei primi trenta minuti. “Dalle perizie mediche risulta purtroppo che alcune persone morirono la mattina – ha osservato – e questo significa che qualcuno avrebbe potuto essere salvato”. Le speranze dei familiari sono ora riposte nei lavori della terza commissione parlamentare: “Presumo che non verrà condannato nessuno, però, per avere un po’ di pace interiore, spero almeno che la verità venga scritta e detta”.















Una ricerca che Romboni ha accostato a quella condotta dai familiari delle vittime di altre grandi tragedie italiane, dalla strage ferroviaria di Viareggio al crollo del ponte Morandi: “È un impegno gravoso, si spendono tante energie fisiche, mentali ed economiche – ha sottolineato – nel caso di Viareggio il percorso giudiziario è arrivato a una conclusione. Certamente il dolore resta e nessuno potrà restituire le persone che non ci sono più, però almeno sulle carte dello Stato italiano è scritto chi è il responsabile ed è stato condannato”. Per il ponte Morandi, invece, Romboni ha espresso l’auspicio che al termine del procedimento venga ugualmente fissata una verità giudiziaria, ricordando come in Italia troppo spesso siano i familiari a dover sostenere per anni il peso della memoria e della richiesta di risposte.















Inevitabile anche il ricordo per l’impegno di figure come Loris Rispoli e Angelo Chessa, che hanno dedicato gran parte della propria vita alla memoria e alla ricerca della verità sul Moby Prince. “Se oggi si parla ancora di quella notte, a livello di memoria, è grazie a Loris, mentre sul piano giuridico il riferimento è stato Angelo Chessa. Dal 10 aprile la vita di Loris cambiò totalmente: lui diventò il Moby Prince”. Un sentimento condiviso da Fabio Andreazzoli, fratello di Marco, e anima dell’iniziativa odierna, che nella prefazione del libretto dedicato all’opera parla di “un dolore immenso, profondo e dignitoso, accumulato in trentacinque anni di attesa” e definisce l’assenza di una verità ufficiale e di una giustizia completa “una ferita aperta che si rinnova ogni giorno”. Il monumento, aggiunge Andreazzoli, nasce per raccogliere il dolore e i pensieri delle famiglie e rappresenta “un simbolo importante di memoria collettiva e di vicinanza, nel vuoto lasciato dalle istituzioni e nel peso di una verità che si sente vicina ma ancora inaccessibile”.













