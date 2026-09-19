De La Varga e Ortisi illudono la CDM, poi il Sulmona esce alla distanza: 5-3 per gli abruzzesi

Sulmona. Comincia col piede sbagliato il cammino della CDM Futsal nella Serie A2 Élite 2026/2027. Contro il Sulmona, la squadra di mister De Jesus parte bene, va anche sul doppio vantaggio ma poi cala alla distanza e alla fine deve arrendersi.

Dopo il minuto di silenzio in memoria del campionissimo Sandro Mazzola, la prima occasione del match arriva dopo un paio di minuti ma la girata di Santoro a incrociare sul secondo palo sfila sul fondo. La risposta della CDM passa dai piedi di capitan Ortisi. Anche la sua conclusione però si spegne sul fondo senza impensierire Mammarella. Decisamente più impegnativo per il portierone del Sulmona l’intervento qualche minuto dopo sulla sventola di destro di Babris, che finisce sull’esterno della rete. All’8’ l’ex-Acqua&Sapone fa vedere tutte le qualità che lo hanno reso uno dei portieri più forti del futsal italiano, chiudendo la porta in faccia a De La Varga ritrovatosi tutto solo in area dopo che Boutabouzi aveva rubato un pallone sanguinoso agli avversari.

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