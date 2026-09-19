Esposito: “Insigne? Grande esempio, è persino più forte come persona che come calciatore

Genova. Salvatore Esposito si gode la prima vittoria della Sampdoria e una prestazione più convincente rispetto alle precedenti uscite. Il centrocampista ha voluto esserci a tutti i costi recuperando a tempo di record dall’infortunio. “Mi sentivo qualcosa dentro per dare contributo ai miei compagni e sono contento di averlo fatto”.

La squadra ha reagito bene: “C’è sempre stata voglia di vincere: è normale che i risultati non sono quelli che ci aspettavamo, mi sento di dire di far parte di un gruppo che ha tanta voglia di girare pagina”.

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