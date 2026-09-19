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Economia

Ex Ilva, lunedì una delegazione della cordata italiana in visita alla fabbrica di Cornigliano

Ex Ilva, lunedì una delegazione della cordata italiana in visita alla fabbrica di Cornigliano

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Genova. Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Saranno presenti manager e tecnici per rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero finire al centro della strategia di rilancio dell’acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo, estranee allo stop imposto dalla Corte d’appello di Milano e confermato la scorsa settimana.

La cordata sta facendo tutto quello che deve fare – ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ospite dell’evento Portofino Talks -. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l’offerta deve contenere questo”.

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