Ex Ilva, lunedì una delegazione della cordata italiana in visita alla fabbrica di Cornigliano

Genova. Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Saranno presenti manager e tecnici per rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero finire al centro della strategia di rilancio dell’acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo, estranee allo stop imposto dalla Corte d’appello di Milano e confermato la scorsa settimana.

“La cordata sta facendo tutto quello che deve fare – ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ospite dell’evento Portofino Talks -. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l’offerta deve contenere questo”.

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