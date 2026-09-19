Incidente mortale a Murialdo, la vittima è il biologo 43enne Davide Siri

Murialdo/Borghetto. Ennesima tragedia di questa terribile estate nella nostra provincia: dopo la morte del ginecologo Antonio Caldana ieri sulla A10, un altro incidente mortale a poche ore di distanza. E’ infatti deceduto, purtroppo, il motociclista coinvolto, oggi pomeriggio, in un grave incidente stradale sulla provinciale a Murialdo, lungo la tratta che si collega con Millesimo, sulla Sp 51. La vittima è Davide Siri, 43 anni, biologo marino di Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto appreso, lo scontro frontale tra un’auto e la moto di Siri è avvenuto intorno alle 17.20. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il biologo, finito a terra lungo la carreggiata. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco, ma le condizioni del 43enne sono apparse da subito molto gravi.

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