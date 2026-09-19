Incidente tra due auto sportive tra Montemarcello e Zanego, ferita una donna

Incidente stradale tra due auto sportive nel pomeriggio lungo la strada tra Montemarcello e Zanego. Coinvolte una Caterham 7, sulla quale viaggiavano due ragazzi, e una Bmw con a bordo una coppia. L’unica persona rimasta ferita è stata la passeggera della Bmw, soccorsa dalla Pubblica assistenza di Lerici e trasportata in buone condizioni al Pronto soccorso del San Bartolomeo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi.

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