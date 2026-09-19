La Spezia Fantasy torna in città: cento banchi in centro e nuove “experience” nei negozi

La Spezia Fntasy, torna in città con un’apertura da ricordare. Intervenuto a RLV – La radio a colori durante Info Weekend, l’ideatore della manifestazione Gianluca Geraci ha illustrato lo svolgimento dell’evento.

“Siamo partiti con la premiazione da parte del Comune della Spezia e dell’assessore Daniela Carli a Claudio Castellini, una sorta di premio alla carriera al disegnatore della prima copertina di Harry Potter, quello che ha dato il volto all’Harry Potter che noi tutti conosciamo”, ha spiegato Geraci. “Ha firmato anche la nostra locandina e per noi è un onore”.

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