“Lotte alle ingiustizie per cambiare La Spezia”: convegno alla Beghi organizzato da Compagno è il mondo

Lavoro precario, salari bassi, emergenza abitativa e privatizzazione della sanità. Sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico organizzato dall’associazione “Compagno è il mondo”, intitolato “Lotte alle ingiustizie per cambiare la Spezia: ascolto e proposte per una città giusta”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 16.30 presso l’Auditorium della biblioteca “Beghi”, in via del Canaletto 100 alla Spezia.

L’introduzione dei lavori sarà affidata a Moreno Veschi di “Compagno è il mondo”, seguita dalla prolusione dell’economista ed ex sottosegretaria al Tesoro del primo governo Prodi, Laura Pennacchi, dal titolo “Lavoro Antropologia Democrazia”. La relazione affronterà il valore del lavoro come spazio cruciale nella formazione delle identità e nella contrattazione dei bisogni di fronte alle trasformazioni economiche e sociali.

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