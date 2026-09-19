L’ultimo saluto a Paolo Bertini sarà a Nostra Signora della Neve

I funerali del professor Paolo Bertini, 66 anni, docente di greco e latino al liceo Costa, si terranno lunedì 21 settembre alle 11 nella chiesa di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi alla Spezia. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, sarà allestita la camera ardente all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Paolo Bertini era una figura apprezzatissima non soltanto dal mondo della scuola, dove aveva lavorato per oltre trent’anni, ma anche per la sua continua attività di studi e ricerche. Tra le sue passioni anche la narrativa e sulle pagine di Città della Spezia aveva pubblicato i racconti dedicati alle indagini del commissario Boracchia. In questi giorni sono stati numerosi gli attestati di stima e affetto nei confronti della sua famiglia. Dall’intera comunità è emerso il ritratto di un uomo geniale e sensibile.

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