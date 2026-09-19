Noli: lo sport senza barriere protagonista con “Un mare di libertà” di Scuba Handicap

Una giornata all’insegna dell’inclusione, dello sport e della riabilitazione quella vissuta sulle spiagge liguri grazie all’evento “Un mare di libertà”, promosso dall’associazione Scuba Handicap. La manifestazione ha visto la straordinaria partecipazione di persone con diverse disabilità e di numerose autorità civili e militari del territorio, unite per ribadire l’importanza dell’accessibilità e dell’abbattimento di ogni barriera, dentro e fuori dall’acqua.

L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in varie esercitazioni in ambiente acquatico, guidati da istruttori specializzati del settore — tra cui figurano anche persone con disabilità. Tra le grandi novità della giornata spicca il debutto dello Swimlift, un innovativo impianto che richiama il meccanismo di uno skilift montano ma utilizzato in orizzontale, pensato per facilitare il movimento e gli spostamenti in acqua in totale sicurezza.

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