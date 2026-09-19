Ocean Viking in rotta verso Marina di Carrara: allo scalo apuano sbarcheranno 23 persone

Lunedì 21 settembre alle 7 attraccherà alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara la Ocean Viking. In una nota il Comune di Carrara fa un punto della situazione e fornisce alcuni dettagli riguardo allo sbarco. “La nave dell’ong Sos Mediterranée sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo apuano con a bordo 23 migranti soccorsi nelle acque del mediterraneo meridionale – si legge -. Quello di lunedì 21 settembre sarà il quarto sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara, complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano sale a 24 a partire dal 30 gennaio 2023. Da allora con quelli di lunedì saranno arrivati complessivamente a Marina di Carrara 2.516 migranti”.

Per la Ocean Viking lunedì sarà l’ottava volta a Marina di Carrara, prosegue la nota, l’ultimo sbarco sotto le Apuane risale al 23 marzo scorso con 116 migranti a bordo. “Tutte le operazioni saranno coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara, i migranti una volta sbarcati saranno accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento quindi partiranno per strutture di accoglienza” conclude il Comune.

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