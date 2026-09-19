Pace e disarmo, 197° presidio in piazza Mentana per sostenere la difesa civile non armata

La Rete spezzina Pace e Disarmo invita i cittadini a partecipare al 197° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 21 settembre dalle 18 in piazza Mentana. L’appuntamento arriva dopo la raccolta di oltre 56mila firme a sostegno della proposta di legge sulla difesa civile non armata e nonviolenta, che, dopo sei mesi di mobilitazione, entra ora nella fase parlamentare.

“Ce l’abbiamo fatta ben oltre l’obiettivo: oltre 56.000 firme totali per la difesa civile non armata e nonviolenta”, sottolinea la Rete spezzina Pace e Disarmo, ringraziando chi ha firmato, chi ha contribuito alla raccolta e chi ha portato la campagna nei territori attraverso eventi, iniziative e incontri. Il prossimo passaggio sarà la consegna ufficiale delle firme e quindi l’avvio della seconda fase, con l’obiettivo di portare la proposta in Parlamento perché venga discussa.

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