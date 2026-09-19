Porto Venere, opposizione contro la presidente di Portovenere Sviluppo: “Verificare la permanenza in carica”

I consiglieri comunali Francesca Sacconi, Paolo Negro, Roberto Farnocchia e Jacopo Conti chiedono alla sindaca di Porto Venere di convocare l’assemblea ordinaria di Portovenere Sviluppo S.r.l., società in house interamente partecipata dal Comune, per valutare la permanenza in carica dell’attuale Consiglio di amministrazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, l’eventuale revoca e sostituzione dei suoi componenti. La richiesta è contenuta in una mozione nella quale i quattro consiglieri sollevano una serie di rilievi sulla nomina dell’attuale presidente della società, l’avvocata Elisa Bertogli, e sui suoi successivi rapporti societari con realtà riconducibili all’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel documento i consiglieri ricordano innanzitutto l’inchiesta che nella primavera del 2024 portò agli arresti domiciliari, tra gli altri, dell’allora sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, nell’ambito del procedimento che coinvolse anche l’ex presidente della Regione Giovanni Toti. Secondo i firmatari, quella vicenda ha avuto “ripercussioni pesantissime sull’immagine, sulla credibilità delle istituzioni locali e sulla fiducia dei cittadini verso la macchina amministrativa comunale”. Nel documento viene inoltre sostenuto che, pur non essendo direttamente coinvolta nell’inchiesta, Portovenere Sviluppo sarebbe emersa nelle intercettazioni come uno degli strumenti operativi del sistema di rapporti oggetto dell’indagine. Si tratta, precisano i consiglieri, di elementi che a loro giudizio rendono particolarmente importante garantire trasparenza e terzietà nella governance della società partecipata.

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