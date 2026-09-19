“Portofino Talks”: sul palco anche Amanda Sandrelli e Nicolò Paoli

Da ufficio stampa Philia Associates

Oltre tremila presenze in due giorni, Portofino trasformata in un punto d’incontro tra politica, impresa e istituzioni e un parterre che ha riunito ministri, presidenti di Regione, parlamentari, imprenditori e manager. I Portofino Talks, organizzati da Philia Associates, chiudono la seconda edizione con numeri da record e, soprattutto, con una giornata conclusiva ricca di notizie: dalla sanità all’ex Ilva, dalla sicurezza alla previdenza, fino alla tecnologia e alla sovranità industriale. Prima di un finale tutto affidato alla musica e al ricordo di Gino Paoli.

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