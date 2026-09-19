Rigenerazione urbana, approvato il protocollo tra Comune di Genova, Ance e Assedil

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Verde urbano, Francesca Coppola, e dell’assessore a Casa e Patrimonio, Davide Patrone, la delibera che sancisce il protocollo di intesa tra Comune di Genova e Ance Genova – Assedil e avvia un percorso di collaborazione sui temi della rigenerazione urbana.

«Questo protocollo rappresenta un passo concreto verso una rigenerazione urbana condivisa e capace di coniugare qualità, sostenibilità e inclusione. Attraverso il confronto con Ance Genova – Assedil intendiamo mettere a sistema competenze ed esperienze per individuare soluzioni efficaci e realmente attuabili. Il nuovo tavolo tecnico ci consentirà di approfondire tutti i temi della rigenerazione urbana, dal fabbisogno abitativo, al riuso del patrimonio esistente e alla riqualificazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è trasformare le aree degradate o sottoutilizzate in nuove opportunità per i quartieri e rendere la nostra città più accessibile, resiliente e vicina alle esigenze delle persone» spiegano gli assessori Coppola e Patrone.

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