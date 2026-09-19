Sampdoria, Corradi: “I ragazzi meritavano la vittoria. Insigne? Si è calato sin troppo bene nello spogliatoio”

Genova. Bernardo Corradi parla in sala stampa dopo la vittoria della Sampdoria contro il Catanzaro in modo sicuramente più leggero, ma con una consapevolezza legata all’esperienza, anche se questi tre punti sono i primi in assoluto per lui in una squadra di club: “Partite del genere ti danno la dimensione di quanto il calcio ti può togliere in partite in cui abbiamo meritato e raccolto zero, mentre in situazioni di difficoltà totale riesci a tirare fuori una prestazione che credo abbia restituito ai tifosi quello che ci hanno dato con quello spettacolo all’ingresso in campo. Io sono più grandicello, so come funziona il calcio, ma i ragazzi se la sono proprio meritata questa vittoria, perché vedere tutti i giorni come si allenano, con Salvatore che ha recuperato a tempo di record e oggi ha dato linearità di gioco, Ferrari che è il capitano dello spogliatoio con il suo incitamento totale, Lorenzo che è arrivato coi crampi, abbiamo finito con Cicconi centrocampista… mi prendo questa vittoria e la gioia la distribuisco a tutti i ragazzi“.

Nello spogliatoio nell’intervallo ha detto ai suoi ragazzi che non voleva vedere facce che guardano per terra: “Lo sapevamo che era una partita da blocco, avevo detto che non dovevamo perdere la concretezza e la solidità. Pur rischiando siamo stati lì ha soffrire. Noi dobbiamo fare quadrato: la squadra, lo staff, la gente che c’è intorno”.

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