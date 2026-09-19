Sampdoria Primavera, rocambolesco pari a Modena

Modena. Al “Leo Vicini” di Savignano la Primavera della Sampdoria disputa un match di carattere, rimontando un 3-1 modenese, che sembrava aver chiuso la partita. Invece i Tufano’s boys si sono portati addirittura sul 4-3, per poi dover accettare il pari a due minuti dal termine.

Ma andiamo con ordine, raccontando di come il Modena abbia sbloccato la gara al 10° con Fabbri e poi raddoppiato al 20° con Diarra, di modo che le squadre sono andate al riposo dell’intervallo con un doppio vantaggio per gli emiliani, dato (dopo un goal sfiorato per parte, da Mezzotero e da Egharevba) altre due reti vere sono arrivate al 32° per merito di Amarandei ed al 47° di Motta.

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