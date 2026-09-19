‘Santa’: anche la Galleria d’arte si tinge di giallo e noir

Molte persone, appassionati d’arte ma non soltanto, hanno partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione di “Oltre la superficie”, la mostra allestita alla Cella Art Gallery che ha dato il via alla fase conclusiva di Santa in Giallo 2026. Un’apertura partecipata, con artisti arrivati anche da fuori città e da fuori regione, che ha trasformato per un pomeriggio la galleria di corso Marconi in uno dei primi punti d’incontro del festival.

La mostra nasce da un’idea di Barbara Cella, titolare della galleria, che ha invitato gli artisti a leggere Ninfee nere di Michel Bussi e a lasciarsi guidare dalle suggestioni del romanzo per realizzare opere capaci di andare oltre la semplice rappresentazione della realtà.

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