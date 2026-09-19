Trasporto pubblico, il Partito democratico lancia una raccolta firme per chiedere un’inversione di rotta

“Basta tagli alle corse e ripristino dei finanziamenti sottratti nel tempo, si ascoltino le istanze dei lavoratori che chiedono condizioni di servizio e turni sostenibili, si ponga rimedio al pasticcio del subappalto”. Così i segretari provinciale e comunale del Partito democratico Marco Baruzzo e Andrea Montefiori, intervengono lanciando la petizione popolare con cui il partito di via Lunigiana intende dare la parola direttamente agli utenti.

La prima firma, simbolicamente, è stata registrata nei pressi di una fermata nel cuore del Favaro. “I quartieri e le frazioni, insieme agli altri comuni della provincia, sono le aree più interessate e colpite dalla crisi del trasporto pubblico locale. Puntiamo il dito contro le responsabilità politiche evidenti di chi negli anni ha deliberatamente scelto di mettere in ginocchio il trasporto pubblico locale: Comune capoluogo, Provincia e Regione Liguria. Oggi noi basta girarsi dall’altra parte. L’entrata in vigore dell’orario invernale ha solo fatto scoppiare una situazione già insostenibile: tra le carenze di personale e le difficoltà del subappalto, oggi i nodi vengono al pettine, sulla pelle di lavoratori, studenti, pensionati e famiglie. No alla continua sottovalutazione e perfino negazione del problema che arriva dal centrodestra e da Peracchini. Occorrono subito impegni certi e definiti su risorse, assunzioni, orari”.

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