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Politica

Trasporto pubblico, il Partito democratico lancia una raccolta firme per chiedere un’inversione di rotta

Trasporto pubblico, il Partito democratico lancia una raccolta firme per chiedere un’inversione di rotta

Raccolta firme Pd per il trasporto pubblico locale

“Basta tagli alle corse e ripristino dei finanziamenti sottratti nel tempo, si ascoltino le istanze dei lavoratori che chiedono condizioni di servizio e turni sostenibili, si ponga rimedio al pasticcio del subappalto”. Così i segretari provinciale e comunale del Partito democratico Marco Baruzzo e Andrea Montefiori, intervengono lanciando la petizione popolare con cui il partito di via Lunigiana intende dare la parola direttamente agli utenti.

La prima firma, simbolicamente, è stata registrata nei pressi di una fermata nel cuore del Favaro. “I quartieri e le frazioni, insieme agli altri comuni della provincia, sono le aree più interessate e colpite dalla crisi del trasporto pubblico locale. Puntiamo il dito contro le responsabilità politiche evidenti di chi negli anni ha deliberatamente scelto di mettere in ginocchio il trasporto pubblico locale: Comune capoluogo, Provincia e Regione Liguria. Oggi noi basta girarsi dall’altra parte. L’entrata in vigore dell’orario invernale ha solo fatto scoppiare una situazione già insostenibile: tra le carenze di personale e le difficoltà del subappalto, oggi i nodi vengono al pettine, sulla pelle di lavoratori, studenti, pensionati e famiglie. No alla continua sottovalutazione e perfino negazione del problema che arriva dal centrodestra e da Peracchini. Occorrono subito impegni certi e definiti su risorse, assunzioni, orari”.

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