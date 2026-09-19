Tutto pronto per il Gran galà del ciclismo: sul palco Petacchi e Stagi

È tutto pronto per la terza edizione del Gran galà del ciclismo, l’evento in memoria dello storico campione Graziano Battistini che torna con una nuova data dopo il recente rinvio causato dal maltempo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 21 nel piazzale di Poliartigiana al Piano di Arcola, in viale 25 Aprile.

​La serata si aprirà nel segno dell’emozione e della memoria grazie alla performance teatrale firmata da Marco Ballestracci, pronto a ripercorrere sul palco le grandi tappe della storia e delle tappe leggendarie di Battistini. A seguire, riflettori puntati sul talk show e sulla cerimonia di premiazione, che vedranno salire sul palco due figure di spicco del panorama ciclistico e mediatico nazionale come l’ex velocista Alessandro Petacchi e il giornalista e scrittore Pier Augusto Stagi, intervistati dal vicesindaco Gianluca Tinfena.

​L’iniziativa è promossa dal Comune di Arcola con il prezioso contributo di Banca Bvlg, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e di Poliartigiana. L’evento rappresenta un’occasione speciale per celebrare il grande ciclismo, unendo passione sportiva e narrazione culturale in un ricordo corale aperto a tutti gli appassionati e alla cittadinanza.

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