Vezzano celebra la 61esima Sagra dell’Uva e del Vino: tradizione, rioni e giovani protagonisti

Torna la tradizione nel borgo Vezzano con la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino. Ospite ai microfoni di RLV – La radio a colori, durante la rubrica Info Weekend in onda ogni sabato mattina, Davide Andreani ha raccontato i dettagli, le novità e il profondo valore storico dell’evento.

“La festa si è aperta con la classica disfida dialettale tra i tre rioni della comunità: Borgo, Piazza e Capitolo”, ha spiegato Andreani. “A parte il festeggiare l’uva e il vino per il raccolto, da sempre diamo spazio a una competizione storico-dialettale con scenette preparate dai vari rioni che si prendono in giro e ironizzano con autoironia sull’amministrazione. È una tradizione molto carina”.

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