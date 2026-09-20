A 90 anni, invalida e costretta alle Poste per una firma: “E’ davvero necessario?”

Spett. redazione

vorrei sottoporre un caso riguardante Poste italiane. Per acquisire una firma di rinnovata carta di identità di mia madre 90enne con invalidità 100% per gravi problemi motori e neuropatici, peraltro rinnovata regolarmente da messo comunale a domicilio, viene costretta a recarsi presso l’ufficio postale di di persona (cosa direi immorale ed incivile) o, in alternativa, dovrei richiedere io figlia, una procura valida solo per una volta, che mi costerebbe centinaia di euro. Non ci sono alternative possibili, pena il blocco della operatività sul conto corrente che è cointestato a entrambe e l’impossibilità per me figlia di pagare persino la badante. Vi pare una cosa normale in un Paese popolato da anziani?

Vorrei sapere se i vertici della dirigenza sono scollati dal principio di realtà o se neanche si sono mai posti il problema di mettere mano a questa assurda regola burocratica. Non esiste possibilità alcuna di esibire suo documento originale, deleghe, autocertificazioni, nulla di nulla! Sono in empasse, non so che fare e dinnanzi a questo ostinato muro di gomma cresce la mia rabbia per un Paese schiacciato da una burocrazia assurda incivile e retrograda, mentre i vertici sono sempre più distanti e inconsapevoli.

Vi porgo i miei più cordiali saluti.

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