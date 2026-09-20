A10, ancora caos e lunghe code a causa dei cantieri

Provincia Savona. Non c’è tregua in questo fine settimana per gli automobilisti che sono in viaggio sulla A10. Dopo i due incidenti (tra cui uno mortale) avvenuti tra venerdì e sabato si registrano ulteriori code sulle autostrade della Liguria a causa dei lavori.

Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 17.30) il sito di concessionideltirreno.it evidenzia 6km di coda tra Borghetto e Finale, direzione Savona, causa cantieri e 3km di coda tra Spotorno e Finale, direzione Ventimiglia sempre a causa cantieri.

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