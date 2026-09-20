Albisola Pallavolo, è partita la nuova stagione: due squadre in Serie B tra conferme e novità

Albisola Superiore. È iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Albisola Pallavolo. Dopo la ripresa degli allenamenti al termine di agosto, le due prime squadre della società biancazzurra hanno iniziato a preparare il campionato 2026/2027, che vedrà ancora una volta sia la formazione femminile sia quella maschile impegnate nei campionati nazionali di Serie B.

Una stagione caratterizzata da diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la squadra femminile, ma anche da importanti conferme sul fronte maschile. L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita della società, con particolare attenzione anche al collegamento tra prime squadre e settore giovanile.

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