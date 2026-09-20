Amt: sciopero di sabato, adesione al 70 per cento

Da Cub Autotrasporti

Sabato 19 settembre si è tenuto il 3° sciopero con una adesione intorno al 70% contro la soppressione dei turni e relativo peggioramento delle condizioni di lavoro, contro le aggressioni e la privatizzazione che purtroppo è dietro l’angolo.

Ci hanno informato di situazioni anomale nel Tpl e delle quali ci occuperemo con molta attenzione e appena avremo dei riscontri vi informeremo. La lotta continua, e deve continuare per far capire alle istituzioni che i tranvieri non devono saldare i conti di decennali gestioni fallimentari di Amt. Lo sciopero è riuscito per merito esclusivo dei lavoratori che si sono astenuti dal lavoro e crediamo fortemente che abbiano scioperato con consapevolezza.

Vi terremo informati su eventuali sviluppi e vi renderemo partecipi delle nostre iniziative future. Prossimamente indiremo un altro sciopero dove i protagonisti saranno sempre i lavoratori e le loro istanze.

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