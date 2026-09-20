Assi di forza in Valbisagno, l’8 ottobre assemblea pubblica a Molassana

Genova. Dopo il rinvio causato dall’allerta meteo, è stato trovato una nuovo giorno per l’assemblea pubblica sul progetto degli assi di forza in Valbisagno, che si terrà il prossimo 8 ottobre, sempre alle 17.30 presso l’auditorium municale di Molassana.Al confronto, che sarà aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno gli assessori comunali Massimo Ferrante (Infrastrutture) ed Emilio Robotti (Mobilità).

Assemblea che si preannuncia calda in un territorio dove il futuro del trasporto pubblico e della mobilità in generale continua a generare polemiche e preoccupazioni. Nei piani del Comune c’è l’attivazione dei nuovi bus elettrici flash charging nel mese di ottobre, ma l’attuazione del progetto, arrivato a costare ormai più di 600 milioni di euro, è ancora appesa a numerose incognite. Una su tutte, l’assetto della viabilità in sponda destra che dovrà essere modificato per garantire alla linea della Valbisagno una quota minima di corsie riservate e mantenere la velocità commerciale sopra i 15 km/h. Non si tratta solo di un requisito ministeriale, ma anche di un obiettivo chiave del piano di risanamento di Amt, come testimoniano le tensioni delle ultime settimane sui tagli al servizio.

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