Calvari: conclusa l’edizione di Expo; ora una svolta verso il 2027

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Experience, laboratori, cultura, enogastronomia e spettacolo per l’ultima giornata della

manifestazione. Alle 21 la cerimonia di chiusura, a seguire il concerto “Folk – Omaggio alla

canzone genovese”

Si conclude oggi, domenica 20 settembre, l’Expo Fontanabuona e Valli del Tigullio,

ospitato presso il Centro Congressi Expo dell’Istituto Bernardo Marsano di Calvari. Una

giornata ricca di appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle

eccellenze, delle tradizioni, dei prodotti e dei territori della Fontanabuona e delle Valli del

Tigullio.

Fin dalle prime ore della mattina il programma propone numerose Experience sul

territorio. Tra queste, l’escursione guidata al Monte Ramaceto, organizzata dall’Ente Parco

dell’Aveto con partenza dal Passo di Romaggi, e la visita al borgo di Prati di Mezzanego,

con l’opificio e il frantoio, raggiungibili con il servizio di bus navetta messo a disposizione

da Città Metropolitana di Genova.

Grande successo con l’Experience bambini “Contadino per un Giorno”, laboratorio

creativo dedicato alla produzione del formaggio e visita alla Fattoria Didattica La Stalla di

Cichero, nel territorio di San Colombano Certenoli. Per tutta la giornata, inoltre, l’USD

Calvarese – Sezione Atletica propone attività ludico-sportive presso lo stand dedicato.

La mattinata è proseguita all’interno dell’area espositiva con i laboratori di bella scrittura

a pennino e di scrittura creativa, rispettivamente a cura dell’artista Antonella Tiozzo e di

Unitre Levante.

Nel pomeriggio un programma ricco di nuove occasioni di conoscenza del territorio. Tra

gli appuntamenti, la visita alla Tessitura DeMartini e al Museo del Damasco di Lorsica,

organizzata dal Comune di Lorsica e dall’Associazione Amici del Museo del Damasco, e la

presentazione del libro A gennaio fioriscono le viole di Isabella Verduci.

Non mancheranno le iniziative solidali, con il torneo di burraco a scopo benefico, il cui

ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Cicagna, e gli appuntamenti dedicati alle

tradizioni, come l’esibizione di danze antiche del Gruppo Fieschi di Roccatagliata.

Particolare spazio è stato dedicato anche alla valorizzazione della tradizione gastronomica

ligure con il Cooking Show sul pesto al mortaio, curato dal Ristorante Pedun di Carasco, e

con le degustazioni guidate di prodotti del territorio. Alle 17 protagonista il vino

dell’azienda agrituristica vitivinicola U Cantin di Villa Oneto, con una degustazione guidata

dall’esperto Armezio Esposito, mentre alle 18 si è svolta quella dell’olio extravergine di

oliva, con l’Associazione Olivicoltori Sestresi e O.A.L. – Organizzatori Assaggiatori Liguri.

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