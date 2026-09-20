Cielo sereno al mattino e qualche nuvola nel pomeriggio, massime fino a 30 gradi

Domenica che inizia con ampi spazi di sereno ma la nuvolosità andrà ad aumentare nel corso della mattinata fino a cieli nuvolosi nelle ore centrali. Nel pomeriggio avremo un’alternanza tra nubi e schiarite, a cui seguirà una serata di nuovo molto nuvolosa. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 22 e una massima di 30 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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