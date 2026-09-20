Eccellenza: super Carcarese! Il Pietra Ligure fa due su due, pari sul gong per la Cairese

Seconda giornata del campionato di Eccellenza. Il Pietra Ligure batte 0-1 il Rivasamba con un goal di Aspesi al 64′ ed è, insieme al Molassana, l’unica squadra a punteggio pieno. Al termine della sconfitta 2-1 contro il Rivasamba, la Carcarese aveva raccolto solo i complimenti. Oggi invece applausi e tre punti per la squadra di Valmati: i biancorossi hanno annichilito 4-1 la Genova Calcio di mister Monteforte, alla seconda sconfitta in campionato. Ravera, Di Giosia, Zunino e Chiarlone in goal per i valligiani. Di Cavalli il momentaneo 1 a 1 genovese. Finisce invece 1-1 il derby tra Savona e Albissole (qui la cronaca del match). Pareggia in rimonta 2-2 la Cairese. La Sammargheritese si porta sul doppio vantaggio con Battaglia e Mallamace. La squadra di Buttu la riprende nel finale: Capra a otto dal termine accorcia, Gulli in pieno recupero regala un punto ai suoi. Le altre partite: Molassana 2 – 1 Golfoparadiso, Arenzano 0 – 2 Campomorone, Vallescrivia 2-2 Busalla. Inizierà alle 19 Athletic Club vs Lavagnese.

Eccellenza, la classifica dopo la 2^ giornata: Pietra Ligure e Molassana 6; Cairese, Savona e Busalla 4; Athletic, Carcarese, Lavagnese, Campomorone e Rivasamba 3; Sammargheritese, Albissole e Vallescrivia 1; Genova Calcio, Golfparadiso e Arenzano 0.

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