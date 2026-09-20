Genoa K.O. a Parma, De Rossi: “Mi sento responsabile ma squadra unita e meritiamo più di un punto”

Il Genoa perde 2-1 contro il Parma e trascorrerà la sosta per le nazionali al penultimo posto in classifica con soltanto un punto all’attivo.

Così mister Daniele De Rossi: “Il momento è rappresentato dalla classifica. Un solo punto e risultati negativi. Mi ritengo responsabile. Questa partita non è stata fatta in maniera sbagliata. Non siamo stati peggio del Parma. Quando devi vincere pareggi, come contro il Frosinone. Quando devi pareggiare, come oggi, invece perdi. C’è qualcosa quindi che non torna ed è l’allenatore che deve trovare la soluzione. Ma se prendiamo un tiro e subito subiamo, se cerchiamo di giocare ma non facciamo male, allora forse meritiamo di perdere”.

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