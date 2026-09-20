Il vescovo Palletti al mondo della scuola: “Emerge necessità di una formazione non solo tecnica ma anche etica”

“Com’è consuetudine, anche quest’anno desidero rivolgermi a studenti, docenti, personale scolastico e famiglie in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Come ogni nuovo inizio, anche questo porta con sé una tradizione di continuità e nel contempo apre un cammino sempre nuovo. La formazione integrale della persona umana è certamente l’obiettivo primario di ogni percorso didattico: meta che vede tutti coinvolti, anche se a titolo diverso, e con responsabilità differenziate. Oggi più che mai sentiamo la necessità di far maturare un umanesimo che permetta all’uomo di affrontare le sfide del nostro tempo senza cessare però di essere se stesso, con la sua grandezza, la sua fragilità, le sue capacità fisiche ed intellettuali, i suoi doni. Gli strumenti che ci vengono forniti dalla tecnica e dalla scienza sono sempre più raffinati e potenti, pensiamo soltanto alle frontiere dell’intelligenza artificiale. Se utilizzati correttamente essi porteranno indubbiamente benefici non indifferenti in tutti i campi del sapere umano. Ma proprio qui sta la sfida più grande. Saranno nostri alleati se saremo sempre presenti: uomini e donne consapevoli della propria responsabilità e capaci di una gestione sapiente. Anche se in molti campi la tecnica sembra sostituire l’agire umano, proprio per tale motivo essa deve essere presa in mano con ancora più profonda consapevolezza; emerge sempre più la necessità di una formazione non solo tecnica ma anche etica, valoriale, spirituale e morale, rispettosa della vita e della persona umana in tutti i suoi momenti, particolarmente in quelli di grande fragilità, e capace di condurre l’umanità a quel bene comune che è tale solamente se è di tutti e di ciascuno. Da qui l’importanza del percorso formativo- didattico che permetta una sempre più profonda e autentica costruzione della propria personalità, nella capacità di relazioni nuove improntate non solo alla giustizia, ma anche e particolarmente alla solidarietà. Purtroppo nel mondo molti conflitti sono visibilmente accesi e altrettanti sono presenti, anche se resi meno visibili. La tentazione dello sconforto, del pensare che tanto inesorabilmente nulla potrà cambiare la storia, deve essere vinta ogni giorno con la certezza che dove si forma autenticamente la persona umana, dove un sano umanesimo getta luci nuove sulle nebbie del profitto, sulla logica della sopraffazione e dello sfruttamento, lì si aprono spiragli nuovi di speranza. A tutti, pertanto, auguro che questo nuovo anno scolastico possa segnare ancor più profondamente tale impegno e che la responsabilità e la formazione personale permettano lo sviluppo di una società che ponga sempre al centro l’uomo”. (Luigi Ernesto Palletti, vescovo)

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