Intelligenza artificiale e società: alla Spezia si parla dell’enciclica di Leone XIV

Sarà dedicato alla prima enciclica di papa Leone XIV, «Magnifica Humanitas», il primo dei tre incontri di formazione organizzati dall’Istituto superiore di Scienze religiose ligure in vista del nuovo anno accademico. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre, alle 18, nella sede di via Malaspina 1. A guidare l’incontro sarà il teologo Andrea Gasparini, frate cappuccino della provincia di Liguria, che proporrà alcune chiavi di lettura del documento, dedicato anche alle trasformazioni sociali e alle sfide legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Al centro della riflessione ci sarà in particolare il rapporto tra tecnologia, società e visione dell’uomo, con un confronto tra due prospettive indicate nell’enciclica: quella della potenza e quella dell’amore. Gasparini, nato alla Spezia nel 1987, ha conseguito il dottorato in teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana e ha pubblicato diversi contributi sui temi della sua ricerca. L’incontro è aperto a tutti e rivolto anche a catechisti e catechiste della diocesi, che da quest’anno possono frequentare alcuni corsi dell’Istituto come uditori. Gli altri appuntamenti sono in programma il 28 settembre e il 5 ottobre.

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